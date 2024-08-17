Заозерский Павел Михайлович 30.08.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заозерский Павел Михайлович

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Место рождения

Среднепогостская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

30.08.1912

Дата смерти

11.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1912

Отец: Заозерский Михаил Федорович

Мать: Заозерская (Прокопьева) Мария Дмитриевна

Среднепогостская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1921

Жена: Заозерская (Корельская) Ульяна Демидовна

Рождение ребёнка
17.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заозерская (Корельская) Ульяна Демидовна

Бородинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
11.04.1942
Кестеньга, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия

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