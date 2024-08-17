Заозерский Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.08.1912
Дата смерти11.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1912
Бракосочетание
Около 1921
Рождение ребёнка
17.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заозерская (Корельская) Ульяна Демидовна
Бородинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
11.04.1942
Кестеньга, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия