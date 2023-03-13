Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Трофимова) Анастасія
(Трофимова) Анастасія
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Березовка
Дата рождения
23.10.1876
Пол
Женский
Отец
Трофимовъ Петръ
1857 г.р.
Мать
Трофимова (Малова) Варвара
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1876
Отец:
Трофимовъ Петръ
Мать:
Трофимова Варвара
Березовка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия