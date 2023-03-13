(Трофимова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трофимова) Анастасія

Место рождения

Березовка

Дата рождения

23.10.1876

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1876

Отец: Трофимовъ Петръ

Мать: Трофимова Варвара

Березовка
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