Тарскова (Сутягина) Марфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарскова (Сутягина) Марфа Васильева

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

05.07.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1802

Отец: Сутягин Василий Михайлов

Мать: Сутягина Ульяна Григорьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1828

Муж: Тарсков Харлампий Семенов

Рождение ребёнка
21.10.1828

Дочь: Неонила Харлампиева

Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1830

Сын: Тарсков Парфений Харлампиев

Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1831

Дочь: Фотиния Харлампиева

Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1832

Дочь: Варвара Харлампиева

Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.08.1834

Дочь: Наталия Харлампиева

Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1836

Дочь: Матрена Харлампиева

Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1839

Сын: Тарсков Симион Харлампиев

Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.1840

Сын: Тарсков Сергий Харлампиев

Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно