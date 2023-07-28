Тарскова (Сутягина) Марфа Васильева
Место рождения
Дата рождения05.07.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1802
Бракосочетание
22.01.1828
Рождение ребёнка
21.10.1828
Дочь: Неонила Харлампиева
Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов
Рождение ребёнка
05.02.1830
Сын: Тарсков Парфений Харлампиев
Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов
Рождение ребёнка
15.02.1831
Дочь: Фотиния Харлампиева
Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов
Рождение ребёнка
09.12.1832
Дочь: Варвара Харлампиева
Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов
Рождение ребёнка
26.08.1834
Дочь: Наталия Харлампиева
Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов
Рождение ребёнка
22.03.1836
Дочь: Матрена Харлампиева
Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов
Рождение ребёнка
20.07.1839
Сын: Тарсков Симион Харлампиев
Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов
Рождение ребёнка
17.09.1840
Сын: Тарсков Сергий Харлампиев
Отец ребёнка: Тарсков Харлампий Семенов
Смерть
Неизвестно