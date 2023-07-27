Сутягина (Сутягина) Ульяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти25.04.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1801
Дочь: Мариамия Васильева
Отец ребёнка: Сутягин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
05.07.1802
Дочь: Тарскова Марфа Васильева
Отец ребёнка: Сутягин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
27.03.1804
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Сутягин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Сутягин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
29.01.1810
Сын: Сутягин Григорий Васильев
Отец ребёнка: Сутягин Василий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1818
Причина смерти: от чахотки