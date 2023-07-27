Сутягина (Сутягина) Ульяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Сутягина) Ульяна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

25.04.1818

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1801

Дочь: Мариамия Васильева

Отец ребёнка: Сутягин Василий Михайлов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1802

Дочь: Тарскова Марфа Васильева

Отец ребёнка: Сутягин Василий Михайлов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1804

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Сутягин Василий Михайлов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сутягин Мирон Васильев

Отец ребёнка: Сутягин Василий Михайлов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1810

Сын: Сутягин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Сутягин Василий Михайлов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сутягин Василий Михайлов

Смерть
25.04.1818
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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