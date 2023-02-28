Лысова Гликерия Козина
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти07.04.1916
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Козин Артемий
Сын: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Дочь: Бурнаева Феодосия Лысова
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич
Сын: Лысов - Ильин Яков Васильевич
Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич