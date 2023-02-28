Лысова Гликерия Козина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Гликерия Козина

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

07.04.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Козин Артемий

Мать: Козина Прасковья Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1873

Сын: Ефимов - Васильев Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1874

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лысов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1877

Сын: Лысов Фрол Васильевич

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1878

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.10.1879

Муж: Лысов - Ильин Василий Ильич

Рождение ребёнка
18.05.1880

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1882

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.07.1883

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1884

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Лысов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1888

Сын: Лысов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1891

Дочь: Бурнаева Феодосия Лысова

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.1894

Сын: Лысов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1895

Сын: Лысов - Ильин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Лысов - Ильин Василий Ильич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.04.1916
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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