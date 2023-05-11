Хабышева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Хабышев Александр Федорович
Отец ребёнка: Хабышев Федор Павлович
Рождение ребёнка
21.09.1914
Дочь: Хабышева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Хабышев Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно