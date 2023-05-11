Хабышева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабышева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Хабышев Александр Федорович

Отец ребёнка: Хабышев Федор Павлович

Рождение ребёнка
21.09.1914

Дочь: Хабышева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Хабышев Федор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабышев Федор Павлович

Смерть
Неизвестно
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