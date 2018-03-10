Тонконогова Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонконогова Анастасия Антоновна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

10.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.2018

Отец: Тонконогов Антон Васильевич

Мать: Тонконогова Нина Владимировна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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