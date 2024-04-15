Гончаренко Устин Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти01.09.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
01.09.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: повесился | не исповедан и не приобщен | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SM3-G?i=116&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.09.1905 ст.
на кладбище д. Кровной по отношению Г. Пристава 3-го стана Сумского уезда от 01.09 н\\г за №2042