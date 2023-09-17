Лоскутникова (Бурокова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутникова (Бурокова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1897

Дата смерти

06.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1897

Отец: Бураков Иван

Мать: Буракова Татьяна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Лоскутников Василий Инокентьевич

Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лоскутников Глеб Инокентьевич

Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лоскутникова Мария Инокентьевна

Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лоскутников Владимир Инокентьевич

Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович

Рождение ребёнка
10.11.1927

Дочь: Лоскутникова Екатерина Инокентьевна

Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович

Рождение ребёнка
08.03.1929

Дочь: Лоскутникова Агрофена Инокентьевна

Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лоскутникова Елена Инокентьевна

Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович

Рождение ребёнка
11.09.1933

Сын: Лоскутников Виктор Инокентьевич

Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович

Рождение ребёнка
23.08.1938

Дочь: Лоскутникова Галина Инокентьевна

Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович

Рождение ребёнка
28.05.1941

Сын: Лоскутников Борис Инокентьевич

Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович

Рождение ребёнка
24.09.1945

Дочь: Лоскутникова Любовь Инокентьевна

Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович

Смерть
06.08.1986
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