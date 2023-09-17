Лоскутникова (Бурокова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1897
Дата смерти06.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Бураков Иван
Мать: Буракова Татьяна
Сын: Лоскутников Василий Инокентьевич
Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович
Сын: Лоскутников Глеб Инокентьевич
Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович
Дочь: Лоскутникова Мария Инокентьевна
Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович
Сын: Лоскутников Владимир Инокентьевич
Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович
Дочь: Лоскутникова Екатерина Инокентьевна
Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович
Дочь: Лоскутникова Агрофена Инокентьевна
Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович
Дочь: Лоскутникова Елена Инокентьевна
Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович
Сын: Лоскутников Виктор Инокентьевич
Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович
Дочь: Лоскутникова Галина Инокентьевна
Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович
Сын: Лоскутников Борис Инокентьевич
Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович
Дочь: Лоскутникова Любовь Инокентьевна
Отец ребёнка: Лоскутников Иннокентий Михайлович