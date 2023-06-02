Соловьева (Удачина) Зинаида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Удачин Семен Семенович
Мать: Удачина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Соловьев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Соловьев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Соловьев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Виктор
Смерть
Неизвестно