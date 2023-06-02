Соловьева (Удачина) Зинаида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Удачина) Зинаида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Удачин Семен Семенович

Мать: Удачина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Соловьев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Соловьев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Соловьев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Виктор

Смерть
Неизвестно