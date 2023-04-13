Сляднев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: Сляднев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Кочкарева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кононова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Сляднев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно