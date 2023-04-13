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Сляднев Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: Сляднев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Кочкарева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сляднев Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кононова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Сляднев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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