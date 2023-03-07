Сапошков-Назаров Назар Иванов
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иван Андреев
Мать: Федора Никитина
Рождение ребёнка
1766
Сын: Сапошков-Назаров Пётр Назаров
Мать ребёнка: Аксиния Терентиева
Рождение ребёнка
14.11.1770
Сын: Сапошков-Назаров Филипп Назаров
Мать ребёнка: Аксиния Терентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксиния Терентиева
Смерть
1792