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Сапошков-Назаров Назар Иванов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Иван Андреев

Мать: Федора Никитина

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Сапошков-Назаров Пётр Назаров

Мать ребёнка: Аксиния Терентиева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.11.1770

Сын: Сапошков-Назаров Филипп Назаров

Мать ребёнка: Аксиния Терентиева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксиния Терентиева

Смерть
1792
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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