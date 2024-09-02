Артемьева Маремьяна Саввична 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьева Маремьяна Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

11.04.1835

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Артемьева) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Артемьев Иван Иванович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1796

Сын: Артемьев Тарас Иванович

Отец ребёнка: Артемьев Иван Иванович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
11.04.1835

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