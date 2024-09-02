Артемьева Маремьяна Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти11.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Артемьева) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Артемьев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1796
Отец ребёнка: Артемьев Иван Иванович
Смерть
11.04.1835