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Ульяна Игнатьева

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.02.1860 ст.

Дочь: мания Иванова

Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.08.1862 ст.

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1870 ст.

Сын: Комаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иван Емельянов

Смерть
Неизвестно
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