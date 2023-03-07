Ульяна Игнатьева
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянов
Рождение ребёнка
26.02.1860 ст.
Дочь: мания Иванова
Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянов
Рождение ребёнка
23.08.1862 ст.
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянов
Рождение ребёнка
20.11.1870 ст.
Отец ребёнка: Комаров Иван Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно