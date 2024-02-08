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Кулешов Николай

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

19.12.1914

Дата смерти

26.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1914

Отец: Кулешов Дмитрий

Мать: Кулешова Татьяна

Российская Империя
Демобилизация
Между ?.09.1942 и ?.12.1942
Врачебная комиссия эвакогоспиталя №2696
Признан негодным к военной службе всвязи с ранением.
Военная служба
До ?.12.1942
Великая Отечественная Война. 221 стрелковый полк. Красноармеец.
Лечение в госпитале
С 22.02.1943 по 09.03.1943
Эвакогоспиталь №2696
Ранен 05 сентября 1942. Слепое осколочное ранение в бедро и облитерирующий эндоартрит правой нижней конечности.
Рождение ребёнка
04.01.1946

Сын: Кулешов Анатолий

Мать ребёнка: Кулешова Вера

с. Григорьевское, Луховицкий район, МО, СССР
Смерть
26.02.1973
Москва
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