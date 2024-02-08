Кулешов Николай
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения19.12.1914
Дата смерти26.02.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1914
Отец: Кулешов Дмитрий
Мать: Кулешова Татьяна
Российская Империя
Демобилизация
Между ?.09.1942 и ?.12.1942
Врачебная комиссия эвакогоспиталя №2696
Признан негодным к военной службе всвязи с ранением.
Военная служба
До ?.12.1942
Великая Отечественная Война. 221 стрелковый полк. Красноармеец.
Лечение в госпитале
С 22.02.1943 по 09.03.1943
Эвакогоспиталь №2696
Ранен 05 сентября 1942. Слепое осколочное ранение в бедро и облитерирующий эндоартрит правой нижней конечности.
Рождение ребёнка
04.01.1946
Сын: Кулешов Анатолий
Мать ребёнка: Кулешова Вера
с. Григорьевское, Луховицкий район, МО, СССР
Смерть
26.02.1973
Москва