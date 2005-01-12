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Самойлов Александр Викторович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

12.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2005

Отец: Самойлов Виктор Валерьевич

Мать: Самойлова Лариса Брониславовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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