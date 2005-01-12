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Самойлов Александр Викторович
Самойлов Александр Викторович
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Древо
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
12.01.2005
Пол
Мужской
Отец
Самойлов Виктор Валерьевич
1969 г.р.
Мать
Самойлова (Котова) Лариса Брониславовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2005
Отец:
Самойлов Виктор Валерьевич
Мать:
Самойлова Лариса Брониславовна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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