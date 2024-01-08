Перерядова (Жаворонкова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перерядова (Жаворонкова) Евдокия

Место рождения

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовкая губерния

Дата рождения

22.02.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1856

Отец: Жаворонков Емельян

Мать: Жаворонкова Прасковья (Параскева)

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовкая губерния
Бракосочетание
16.10.1878

Муж: Перерядов Дмитрий

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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