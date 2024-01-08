Перерядова (Жаворонкова) Евдокия
Место рожденияс. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовкая губерния
Дата рождения22.02.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1856
Отец: Жаворонков Емельян
с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовкая губерния
Бракосочетание
16.10.1878
Муж: Перерядов Дмитрий
с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно