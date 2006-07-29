Дуркина Прасковья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Дуркин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Дуркин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Дуркин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дуркин Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.2006