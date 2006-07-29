Дуркина Прасковья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуркина Прасковья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Дуркин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Дуркин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Дуркин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дуркин Василий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуркин Василий Кириллович

Смерть
29.07.2006
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