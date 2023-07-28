Вотяков Яков Андреев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Вотяков Андрей Иванов
Мать: Анна Якимова
Дочь: Ненила Яковлева
Мать ребёнка: Евдокiя Павлова
Дочь: Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Евдокiя Павлова
Дочь: Евдокiя Яковлева
Мать ребёнка: Евдокiя Павлова
Мать ребёнка: Меланья Стефанова
Сын: Вотяков Авексентiй Яковлев
Мать ребёнка: Евдокiя Павлова
Мать ребёнка: Меланья Стефанова
Дочь: Вотякова Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Меланья Стефанова
Сын: Вотяков Иван Яковлев
Мать ребёнка: Меланья Стефанова
Дочь: Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Меланья Стефанова
Дочь: Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Меланья Стефанова
Сын: Вотяков Осип Яковлев
Мать ребёнка: Меланья Стефанова
Дочь: Вотякова Ксенiя Яковлева
Мать ребёнка: Меланья Стефанова
Сын: Вотяков Лев Яковлев
Мать ребёнка: Меланья Стефанова
Дочь: Вотякова Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Меланья Стефанова
Мать ребёнка: Меланья Стефанова
Мать ребёнка: Меланья Стефанова