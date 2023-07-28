Вотяков Яков Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВотяков Яков Андреев

Вотяков Яков Андреев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Вотяков Андрей Иванов

Мать: Анна Якимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ненила Яковлева

Мать ребёнка: Евдокiя Павлова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Евдокiя Павлова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евдокiя Яковлева

Мать ребёнка: Евдокiя Павлова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Вотяков Агапит Яковлев

Мать ребёнка: Меланья Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Вотяков Авексентiй Яковлев

Мать ребёнка: Евдокiя Павлова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.11.1805

Сын: Вотяков Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Меланья Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Вотякова Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Меланья Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.01.1819

Сын: Вотяков Иван Яковлев

Мать ребёнка: Меланья Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Меланья Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Меланья Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Осип Яковлев

Мать ребёнка: Меланья Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотякова Ксенiя Яковлева

Мать ребёнка: Меланья Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Лев Яковлев

Мать ребёнка: Меланья Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотякова Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Меланья Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Никифор Яковлев

Мать ребёнка: Меланья Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Архип Яковлев

Мать ребёнка: Меланья Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно