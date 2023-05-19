Вотяков Архип Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вотяков Яков Андреев
Мать: Меланья Стефанова
Рождение ребёнка
22.01.1832
Дочь: Ксенiя Архипова
Мать ребёнка: Акилина Андреева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Вотякова Наталья Архипова
Мать ребёнка: Акилина Андреева
Рождение ребёнка
29.07.1833
Мать ребёнка: Акилина Андреева
Рождение ребёнка
20.10.1834
Мать ребёнка: Акилина Андреева
Рождение ребёнка
20.03.1841
Дочь: Агапiя Архипова
Мать ребёнка: Акилина Андреева
Рождение ребёнка
11.04.1843
Дочь: Ирина Архипова
Мать ребёнка: Акилина Андреева
Рождение ребёнка
23.06.1844
Дочь: Февронiя Архипова
Мать ребёнка: Акилина Андреева
Рождение ребёнка
06.10.1850
Сын: Вотяков Яков Архипов
Мать ребёнка: Акилина Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марiя Архипова
Мать ребёнка: Акилина Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно