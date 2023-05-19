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Вотяков Архип Яковлев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Яков Андреев

Мать: Меланья Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.01.1832

Дочь: Ксенiя Архипова

Мать ребёнка: Акилина Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Вотякова Наталья Архипова

Мать ребёнка: Акилина Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.07.1833

Сын: Вотяков Степан Архипов

Мать ребёнка: Акилина Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1834

Сын: Вотяков Ларiон Архипов

Мать ребёнка: Акилина Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.03.1841

Дочь: Агапiя Архипова

Мать ребёнка: Акилина Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.04.1843

Дочь: Ирина Архипова

Мать ребёнка: Акилина Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.06.1844

Дочь: Февронiя Архипова

Мать ребёнка: Акилина Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.10.1850

Сын: Вотяков Яков Архипов

Мать ребёнка: Акилина Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марiя Архипова

Мать ребёнка: Акилина Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно