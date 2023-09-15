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Дремлюгов Василий Александрович

Место рождения

Курское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

29.07.1914

Дата смерти

26.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Курское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1937

Сын: Дремлюгов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Бредкина Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Дремлюгов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Бредкина Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
01.12.1946

Сын: Дремлюков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Бредкина Ольга Михайловна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1956

Сын: Дремлюгов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Бредкина Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бредкина Ольга Михайловна

Смерть
26.08.1980
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