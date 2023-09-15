Дремлюгов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения29.07.1914
Дата смерти26.08.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Дремлюгов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Бредкина Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Дремлюгов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Бредкина Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
01.12.1946
Сын: Дремлюков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Бредкина Ольга Михайловна
Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1956
Сын: Дремлюгов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Бредкина Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1980