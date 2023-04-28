Кисленская (Изотова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисленская (Изотова) Мария Григорьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1902

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1918

Муж: Кисленский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кисленский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Кисленский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1925

Дочь: Поленюк Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Кисленский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1928

Дочь: Гриценко Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Кисленский Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1993
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