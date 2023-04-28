Кисленская (Изотова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1918
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кисленский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Кисленский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1925
Дочь: Поленюк Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Кисленский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1928
Дочь: Гриценко Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Кисленский Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1993