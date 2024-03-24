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Минченя Илья
Минченя Илья
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Древо
Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
16.10.1989
Пол
Мужской
Отец
Минченя Виктор
1965 г.р.
Мать
Минченя (Шакунова) Лилия
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1989
Отец:
Минченя Виктор
Мать:
Минченя Лилия
Минск
, Минск
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