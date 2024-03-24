Минченя Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинченя Илья

Минченя Илья

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

16.10.1989

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1989

Отец: Минченя Виктор

Мать: Минченя Лилия

Минск, Минск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close