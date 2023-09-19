Любченко Егор (Георгий) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любченко Егор (Георгий) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1912

Сын: Любченко Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Любченко Евфросинья Евдокимовна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.02.1914

Сын: Любченко Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Любченко Евфросинья Евдокимовна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1917
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любченко Евфросинья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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