Любченко Егор (Георгий) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1912
Сын: Любченко Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Любченко Евфросинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
16.02.1914
Сын: Любченко Федор Георгиевич
Мать ребёнка: Любченко Евфросинья Евдокимовна
Место жительства
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно