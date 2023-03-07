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Якубовский Александр Мустафович
Якубовский Александр Мустафович
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Место рождения
Глубокое
, Глубокский район, Витебская область
Дата рождения
18.05.1981
Пол
Мужской
Отец
Якубовский Мустафа Хасеньевич
1949 г.р.
Мать
Якубовская (Ясюкович) Елена Семеновна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1981
Отец:
Якубовский Мустафа Хасеньевич
Мать:
Якубовская Елена Семеновна
Глубокое
, Глубокский район, Витебская область
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