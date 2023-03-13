Кармановъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Кармановъ Романъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кармановъ Карпъ
Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кармановъ Гаврила
Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кармановъ Кириллъ
Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кармановъ Федоръ
Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Денисова Маланья
Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно