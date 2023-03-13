Кармановъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармановъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Кармановъ Романъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кармановъ Карпъ

Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кармановъ Гаврила

Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кармановъ Кириллъ

Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кармановъ Федоръ

Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Денисова Маланья

Мать ребёнка: Карманова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Авдотья Иванова

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