Гриднев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриднев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гриднёв Иван

Мать: Гриднёв Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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