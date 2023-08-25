Лукашова (Шабалина) Зинаида Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1985
Дочь: Лукашова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Лукашов Иван Леонидович
Рождение ребёнка
25.06.1989
Дочь: Лукашова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Лукашов Иван Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно