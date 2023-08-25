Лукашова (Шабалина) Зинаида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашова (Шабалина) Зинаида Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1985

Дочь: Лукашова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Лукашов Иван Леонидович

Рождение ребёнка
25.06.1989

Дочь: Лукашова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Лукашов Иван Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукашов Иван Леонидович

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