(Варганова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Варганова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1909

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1909

Отец: Варгановъ Еремѣй

Мать: Варганова Матрена

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