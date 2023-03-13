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(Варганова) Анна
(Варганова) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.1909
Пол
Женский
Отец
Варгановъ Еремѣй
1870 г.р.
Мать
Варганова (Мамыкина) Матрена
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1909
Отец:
Варгановъ Еремѣй
Мать:
Варганова Матрена
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