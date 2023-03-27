? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Орнатский Платон Иосифович

Отец ребёнка: Орнатский ?

село Городище, Череповецкий уезд, Новгородское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Сын: Орнатский Александр Иосифович

Отец ребёнка: Орнатский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орнатский Вонифатий Иосифович

Отец ребёнка: Орнатский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орнатский Пётр Иосифович

Отец ребёнка: Орнатский ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close