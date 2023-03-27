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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Орнатский Платон Иосифович
Отец ребёнка: Орнатский ?
село Городище, Череповецкий уезд, Новгородское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Сын: Орнатский Александр Иосифович
Отец ребёнка: Орнатский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орнатский Вонифатий Иосифович
Отец ребёнка: Орнатский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орнатский ?