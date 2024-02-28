Максим Захаров
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смерти02.01.1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: Захар Федоров
Мать: Евдокия Дмитриева
Бракосочетание
09.11.1797 ст.
Жена: Матрена Михайлова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.05.1799 ст.
Сын: Исай Максимов
Мать ребёнка: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
24.04.1802 ст.
Сын: Савелий Максимов
Мать ребёнка: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
24.01.1806 ст.
Сын: Василий Максимов
Мать ребёнка: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
13.01.1809 ст.
Дочь: Татьяна Максимова
Мать ребёнка: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Зиновия Максимова
Мать ребёнка: Матрена Михайлова
Смерть
02.01.1854 ст.
От старости