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Максим Захаров

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

02.01.1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: Захар Федоров

Мать: Евдокия Дмитриева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.11.1797 ст.

Жена: Матрена Михайлова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.05.1799 ст.

Сын: Исай Максимов

Мать ребёнка: Матрена Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.04.1802 ст.

Сын: Савелий Максимов

Мать ребёнка: Матрена Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.01.1806 ст.

Сын: Василий Максимов

Мать ребёнка: Матрена Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.01.1809 ст.

Дочь: Татьяна Максимова

Мать ребёнка: Матрена Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Зиновия Максимова

Мать ребёнка: Матрена Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
02.01.1854 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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