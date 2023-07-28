Анастасия Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
02.11.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 02.11.1894 Вилина Матрона Никитична Вилина отец крестьянин Никита Ефимович мать жена Александра Григорьевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Калихновщины крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно