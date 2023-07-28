Анастасия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Георгиевна

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
02.11.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 02.11.1894 Вилина Матрона Никитична Вилина отец крестьянин Никита Ефимович мать жена Александра Григорьевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Калихновщины крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно