Клюкина-Сергунина Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина-Сергунина Анастасия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин-Сергунин Василий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
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