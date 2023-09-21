Гринбладт Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1993
Рождение ребёнка
13.08.1994
Сын: Гринбладт Яков Александрович
Мать ребёнка: Гринбладт Ольга Николаевна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.2001
Сын: Гринбладт Марк Александрович
Мать ребёнка: Гринбладт Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно