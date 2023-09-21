Гринбладт Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринбладт Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1993

Жена: Гринбладт Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1994

Сын: Гринбладт Яков Александрович

Мать ребёнка: Гринбладт Ольга Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.2001

Сын: Гринбладт Марк Александрович

Мать ребёнка: Гринбладт Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
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