Анисия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1806
Сын: Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1807
Сын: Трофим Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Смерть
Неизвестно