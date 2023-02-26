Анисия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1806

Сын: Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1807

Сын: Трофим Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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