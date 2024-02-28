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Клушина (Соболь) Ева Григорьевна
Клушина (Соболь) Ева Григорьевна
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Древо
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
19.10.1948
Пол
Женский
Отец
Соболь Григорий Абрамович
Мать
Соболь (Виршубская) София Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1948
Отец:
Соболь Григорий Абрамович
Мать:
Соболь София Александровна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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