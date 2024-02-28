Клушина (Соболь) Ева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клушина (Соболь) Ева Григорьевна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

19.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1948

Отец: Соболь Григорий Абрамович

Мать: Соболь София Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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