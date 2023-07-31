Губанов Роман Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Роман Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1975

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1975

Отец: Губанов Пётр Герасимович

Мать: Губанова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанов Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
07.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанов Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанов Ольга Владимировна