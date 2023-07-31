Губанов Роман Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1975
Рождение ребёнка
22.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губанов Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
07.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губанов Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно