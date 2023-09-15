Карлова Татьяна Егорова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Чуркин Георгий Иларионов
Мать: Чуркина Пелагея Ерофеева
Бракосочетание
26.10.1894
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.08.1895
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Карлов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
02.11.1897
Отец ребёнка: Карлов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
20.06.1899
Сын: Карлов Иван Алексеев
Отец ребёнка: Карлов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
10.11.1901
Дочь: Стефанида Алексеева
Отец ребёнка: Карлов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
19.11.1903
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Карлов Алексей Миронов
Рождение ребёнка
15.04.1911
Отец ребёнка: Карлов Алексей Миронов
Смерть
Неизвестно