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Карлова Татьяна Егорова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Чуркин Георгий Иларионов

Мать: Чуркина Пелагея Ерофеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.10.1894

Муж: Карлов Алексей Миронов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.08.1895

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Карлов Алексей Миронов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.11.1897

Сын: Карлов Казьма Алексеев

Отец ребёнка: Карлов Алексей Миронов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.06.1899

Сын: Карлов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Карлов Алексей Миронов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.11.1901

Дочь: Стефанида Алексеева

Отец ребёнка: Карлов Алексей Миронов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.11.1903

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Карлов Алексей Миронов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.04.1911

Сын: Карлов Семен Алексеев

Отец ребёнка: Карлов Алексей Миронов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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