Малахова Устиния Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1853
Сын: Малахов Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Малахов Игнат Ивлиевич
Рождение ребёнка
26.09.1854
Отец ребёнка: Малахов Игнат Ивлиевич
Рождение ребёнка
05.01.1857
Отец ребёнка: Малахов Игнат Ивлиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно