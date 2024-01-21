Ерегина Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1955
Сын: Ерегин Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Ерегин Григорий Никифорович
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с ПХК
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно