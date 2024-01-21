Ерегина Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1955

Сын: Ерегин Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Ерегин Григорий Никифорович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с ПХК
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Григорий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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