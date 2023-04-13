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Осыка Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Осыка Федор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Осыка Григорий Иванович

Мать ребёнка: Осыка Ирина Артемьевна

Рождение ребёнка
27.01.1851

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Осыка Ирина Артемьевна

Рождение ребёнка
18.02.1856

Сын: Осыка Федор Иванович

Мать ребёнка: Осыка Ирина Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осыка Ирина Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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