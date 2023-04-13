Осыка Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: Осыка Федор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Осыка Ирина Артемьевна
Рождение ребёнка
27.01.1851
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Осыка Ирина Артемьевна
Рождение ребёнка
18.02.1856
Сын: Осыка Федор Иванович
Мать ребёнка: Осыка Ирина Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осыка Ирина Артемьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно