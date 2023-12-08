Шеховцов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.10.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеховцов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Мария Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Прокофьевна
Смерть
25.10.1977
Похороны
Неизвестно