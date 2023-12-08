Шеховцов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеховцов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.10.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеховцов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Мария Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Прокофьевна

Смерть
25.10.1977
Думное, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Похороны
Неизвестно
Думное, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
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