Полуляхов Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Бракосочетание
14.01.1868
Рождение ребёнка
01.11.1868
Дочь: Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
11.11.1870
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Полуляхов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
03.11.1874
Сын: Полуляхов Иван Александрович
Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
24.11.1876
Сын: Полуляхов Александр Александрович
Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
24.12.1878
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
22.06.1883
Сын: Полуляхов Трофим Александрович
Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Марфа Александровна
Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно