Полуляхов Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолуляхов Александр Яковлевич

Полуляхов Александр Яковлевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: Полуляхов Яков Максимович

Мать: Полуляхова Анна Васильевна

Бракосочетание
14.01.1868

Жена: Полуляхова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
01.11.1868

Дочь: Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
11.11.1870

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Полуляхов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
03.11.1874

Сын: Полуляхов Иван Александрович

Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
24.11.1876

Сын: Полуляхов Александр Александрович

Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
24.12.1878

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
22.06.1883

Сын: Полуляхов Трофим Александрович

Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Марфа Александровна

Мать ребёнка: Полуляхова Агафья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close