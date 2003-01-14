Аксенова (Моисеева) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Моисеева) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Новомордовая, Щербетская волость, Спасский уезд

Дата рождения

08.05.1912

Дата смерти

Около 14.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Новомордовая, Щербетская волость, Спасский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
05.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
19.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Алексей Иосифович

Красногорский, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
12.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
02.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Алексей Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 14.01.2003
Красногорский, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Похороны
Неизвестно
Красногорский, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
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