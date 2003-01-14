Аксенова (Моисеева) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.05.1912
Дата смертиОколо 14.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1912
Рождение ребёнка
30.10.1937
Рождение ребёнка
05.06.1944
Рождение ребёнка
19.02.1948
Рождение ребёнка
12.08.1949
Рождение ребёнка
02.12.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 14.01.2003
Похороны
Неизвестно