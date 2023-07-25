Черненченко (Керекешина) Варвара Киприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненченко (Керекешина) Варвара Киприянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Черненченко Алексей Артемович

Отец ребёнка: Черненченко Артемий Гаврилович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Маковка Мария Артемовна

Отец ребёнка: Черненченко Артемий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненченко Артемий Гаврилович

Смерть
1873