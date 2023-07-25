Черненченко (Керекешина) Варвара Киприянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Черненченко Алексей Артемович
Отец ребёнка: Черненченко Артемий Гаврилович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Маковка Мария Артемовна
Отец ребёнка: Черненченко Артемий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1873