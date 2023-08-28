Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Матикайнен) Хедвиг Андреевна
(Матикайнен) Хедвиг Андреевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Матикайнен Андрей Матвеевич
1732 г.р.
Мать
Лиза
1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Матикайнен Андрей Матвеевич
Мать:
Лиза
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия