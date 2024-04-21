Бахарев Петр Никифоров 03.06.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Петр Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1850

Дата смерти

01.02.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1850

Отец: Бахарев Никифор Власов

Мать: Бахарева 1Я Жена Елена (Алена) Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева 1Я Жена Мария Иванова

Рождение ребёнка
22.09.1873

Дочь: (Бахарева) Фекла Петрова

Мать ребёнка: Бахарева 1Я Жена Мария Иванова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.06.1875

Сын: Бахарев Леонтий Петров

Мать ребёнка: Бахарева 1Я Жена Мария Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
05.09.1876

Жена: Бахарева 2Я Жена Евдокия Назарова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
вторым браком
Смерть
01.02.1914

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