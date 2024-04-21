Бахарев Петр Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1850
Дата смерти01.02.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1873
Дочь: (Бахарева) Фекла Петрова
Мать ребёнка: Бахарева 1Я Жена Мария Иванова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.06.1875
Мать ребёнка: Бахарева 1Я Жена Мария Иванова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
05.09.1876
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
вторым браком
Смерть
01.02.1914