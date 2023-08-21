Милафетнова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милафетнова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1975

Сын: Милафетнов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Милафетнов Николай Порфирьевич

Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милафетнов Николай Порфирьевич

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