Милафетнова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1975
Сын: Милафетнов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Милафетнов Николай Порфирьевич
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно