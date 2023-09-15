Гридчина (Гридчина) Мария Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридчина (Гридчина) Мария Ильина

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Гридчин Илья Петров

Мать: Гридчина Евдокия Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
21.01.1901

Муж: Гридчин Алексей Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1902

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.12.1903

Сын: Гридчин Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.12.1904

Сын: Гридчин Павел Алексеев

Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.09.1910

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.10.1911

Сын: Гридчин Димитрий Алексеев

Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.10.1912

Сын: Гридчин Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.08.1913

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.06.1916

Сын: Гридчин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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