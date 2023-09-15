Гридчина (Гридчина) Мария Ильина
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Гридчин Илья Петров
Бракосочетание
21.01.1901
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1902
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов
Рождение ребёнка
26.12.1903
Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов
Рождение ребёнка
12.12.1904
Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов
Рождение ребёнка
22.09.1910
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов
Рождение ребёнка
21.10.1911
Сын: Гридчин Димитрий Алексеев
Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов
Рождение ребёнка
19.10.1912
Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов
Рождение ребёнка
19.08.1913
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов
Рождение ребёнка
19.06.1916
Отец ребёнка: Гридчин Алексей Лукьянов
Смерть
Неизвестно