Максимов Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Дмитриева Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Максимова Нина Борисовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Нина Борисовна
Смерть
1985