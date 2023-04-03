Максимов Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Борис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Дмитриева Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Максимова Нина Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Нина Борисовна

Смерть
1985
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